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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৮
Az-Zumar
২৮
৩৯:২৮
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرْاٰنًا
عَرَبِیًّا
غَیْرَ
ذِیْ
عِوَجٍ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, এতে নেই কোন বক্রতা (পেচানো কথা), যাতে তারা (অন্যায় অপকর্ম হতে) বেঁচে চলতে পারে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُرۡءَانًا عَرَبِیًّا﴾ حَال مُؤَكِّدَة ﴿غَیۡرَ ذِی عِوَجࣲ﴾ أَيْ لَبْس وَاخْتِلَاف ﴿لَّعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ ٢٨﴾ الْكُفْر