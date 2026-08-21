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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৮
Az-Zumar
২৮
৩৯:২৮
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرْاٰنًا
عَرَبِیًّا
غَیْرَ
ذِیْ
عِوَجٍ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, এতে নেই কোন বক্রতা (পেচানো কথা), যাতে তারা (অন্যায় অপকর্ম হতে) বেঁচে চলতে পারে।
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ }
أي: جعلناه قرآنا عربيا، واضح الألفاظ، سهل المعاني، خصوصا على العرب.
{ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ }
أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه،
وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالى:
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا }
{ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
الله تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية، بهذا القرآن العربي المستقيم، الذي ضرب اللّه فيه من كل مثل.