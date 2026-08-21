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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৫
Az-Zumar
২৫
৩৯:২৫
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥
كَذَّبَ
الَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ
فَاَتٰىهُمُ
الْعَذَابُ
مِنْ
حَیْثُ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
তাদের পূর্ববর্তীরাও (নুবুওয়াতকে) অস্বীকার করেছিল। অতঃপর তাদের কাছে এমন দিক থেকে ‘আযাব এসেছিল যা তারা একটু টেরও পায়নি।
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их оттуда, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низвергалось на них посреди ясного дня либо во время дневного отдыха.