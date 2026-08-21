প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২০
Az-Zumar
২০
৩৯:২০
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لٰكِنِ
الَّذِیْنَ
اتَّقَوْا
رَبَّهُمْ
لَهُمْ
غُرَفٌ
مِّنْ
فَوْقِهَا
غُرَفٌ
مَّبْنِیَّةٌ ۙ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ؕ۬
وَعْدَ
اللّٰهِ ؕ
لَا
یُخْلِفُ
اللّٰهُ
الْمِیْعَادَ
۟
কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ, যেগুলোর উপর নির্মাণ করা হয়েছে প্রাসাদ আর প্রাসাদ, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ও‘য়াদা, আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ
] بهڵام ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهورهیان كردووه له بهههشتدا ژوورى بهرزى رازاوهیان بۆ ههیه، كه خشتێكى زێڕهو خشتێكى زیوهو ئهوهى نێوانیان میسكهو خۆڵهكهیشى زهعفهرانهو لهسهرووشیانهوه ژووری تر دروستكراوه، لهبهر ئهوهی بهههشت سهد پلهیهو پلهكان بهرهو سهرهوه ئهڕوات و تا بهرهو سهرهوه بڕوات نازو نیعمهتى باشترو خۆشترو چاكترى تیایه [
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] له ژێر ئهو ژوورانهیشهوه جۆگهله ئاو ئهڕوات [
وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (٢٠)
] ئهمه بهڵێنی خوای گهورهیه وه خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهرو وهعده خیلاف ناكات.