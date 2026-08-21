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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২
Az-Zumar
২
৩৯:২
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
اِنَّاۤ
اَنْزَلْنَاۤ
اِلَیْكَ
الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ
اللّٰهَ
مُخْلِصًا
لَّهُ
الدِّیْنَ
۟ؕ
আমি তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যতা সহকারে, (এতে নেই কোন প্রকার মিথ্যে) কাজেই আল্লাহর ‘ইবাদাত কর দ্বীনকে (অর্থাৎ আনুগত্য, হুকুম পালন, দাসত্ব ও গোলামীকে) একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Всевышний не ограничился сказанным в предыдущем аяте и привел еще одно доказательство величия Священного Корана. Это - пророческая миссия последнего Пророка Аллаха - Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он является лучшим из людей, а это значит, что ниспосланное ему Писание должно быть лучшим из Писаний. Оно содержит в себе истину и ниспослано ради истины. Ничто не в силах заставить людей усомниться в его правдивости и достоверности, потому что оно выводит людей из мрака невежества к свету истины и обучает их правдивым повествованиям и справедливым законам. Все сущее свидетельствует о том, что Священный Коран является величайшей истиной на земле и затрагивает все важнейшие вопросы, которые обязан знать человек. А что касается Писаний и повествований, которые противоречат Корану, то они являются ложью и заблуждением. Таким образом, истина, которая ниспослана в этом Писании и ради которой ниспослано это Писание, а также пришествие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который принес это Писание человечеству, свидетельствуют о великой милости Аллаха по отношению к Его рабам. Это обязывает каждого человека возблагодарить своего Господа и искренне поклоняться только Ему одному. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Исповедуй религию Аллаха душой и телом только для того, чтобы снискать Его благоволение. Выполняй предписания ислама, исповедуй праведные убеждения и совершай добрые дела только ради Него, а не ради достижения корыстных целей».