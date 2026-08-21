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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২
Az-Zumar
২
৩৯:২
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
اِنَّاۤ
اَنْزَلْنَاۤ
اِلَیْكَ
الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ
اللّٰهَ
مُخْلِصًا
لَّهُ
الدِّیْنَ
۟ؕ
আমি তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যতা সহকারে, (এতে নেই কোন প্রকার মিথ্যে) কাজেই আল্লাহর ‘ইবাদাত কর দ্বীনকে (অর্থাৎ আনুগত্য, হুকুম পালন, দাসত্ব ও গোলামীকে) একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّاۤ أَنزَلۡنَاۤ إِلَیۡكَ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿ٱلۡكِتَـٰبَ بِٱلۡحَقِّ﴾ مُتَعَلِّق بِأَنْزَل ﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصࣰا لَّهُ ٱلدِّینَ ٢﴾ مِنْ الشِّرْك أَيْ مُوَحِّدًا لَهُ