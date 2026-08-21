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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৯
Az-Zumar
১৯
৩৯:১৯
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
اَفَمَنْ
حَقَّ
عَلَیْهِ
كَلِمَةُ
الْعَذَابِ ؕ
اَفَاَنْتَ
تُنْقِذُ
مَنْ
فِی
النَّارِ
۟ۚ
শাস্তির ফয়সালা যার উপর অবধারিত হয়ে গেছে, যে আছে জাহান্নামের আগুনে তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পার?
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)
] ئایا كهسێك كه وشهی سزای خوای گهورهى بهسهردا جێگیرو جێبهجێ بووهو چهسپاوه وهكو ئیبلیس و كافران ئایا تۆ ئهتهوێ كهسانێكی ئاوا له ئاگری دۆزهخ ڕزگار بكهیت و هیدایهتیان بدهیت؟ كه پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- زۆر سوور بوو لهسهر ئهوهی كه خهڵكى ههموویان هیدایهت وهربگرن و ئیمان بێنن، واته: ههموویان ئیمان ناهێنن و هیدایهت وهرناگرن.