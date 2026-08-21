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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৯
Az-Zumar
১৯
৩৯:১৯
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
اَفَمَنْ
حَقَّ
عَلَیْهِ
كَلِمَةُ
الْعَذَابِ ؕ
اَفَاَنْتَ
تُنْقِذُ
مَنْ
فِی
النَّارِ
۟ۚ
শাস্তির ফয়সালা যার উপর অবধারিত হয়ে গেছে, যে আছে জাহান্নামের আগুনে তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পার?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَفَمَنۡ حَقَّ عَلَیۡهِ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ﴾ أَيْ {لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ} الْآيَة ﴿أَفَأَنتَ تُنقِذُ﴾ تُخْرِج ﴿مَن فِی ٱلنَّارِ ١٩﴾ جَوَاب الشَّرْط وَأُقِيمَ فِيهِ الظَّاهِر مَقَام الْمُضْمَر وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ وَالْمَعْنَى لَا تَقْدِر عَلَى هِدَايَته فَتُنْقِذهُ مِنْ النَّار