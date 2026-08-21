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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৮
Az-Zumar
১৮
৩৯:১৮
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
الَّذِیْنَ
یَسْتَمِعُوْنَ
الْقَوْلَ
فَیَتَّبِعُوْنَ
اَحْسَنَهٗ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدٰىهُمُ
اللّٰهُ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمْ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟
যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে আর এর উত্তমগুলো মেনে চলে। ওরাই হল তারা আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন আর ওরাই হল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন।
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Tafsir Fathul Majid
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