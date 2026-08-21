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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৭
Az-Zumar
১৭
৩৯:১৭
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَالَّذِیْنَ
اجْتَنَبُوا
الطَّاغُوْتَ
اَنْ
یَّعْبُدُوْهَا
وَاَنَابُوْۤا
اِلَی
اللّٰهِ
لَهُمُ
الْبُشْرٰی ۚ
فَبَشِّرْ
عِبَادِ
۟ۙ
যারা তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকে, আর আল্লাহর অভিমুখী হয়, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। কাজেই সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷