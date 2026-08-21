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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৭
Az-Zumar
১৭
৩৯:১৭
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَالَّذِیْنَ
اجْتَنَبُوا
الطَّاغُوْتَ
اَنْ
یَّعْبُدُوْهَا
وَاَنَابُوْۤا
اِلَی
اللّٰهِ
لَهُمُ
الْبُشْرٰی ۚ
فَبَشِّرْ
عِبَادِ
۟ۙ
যারা তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকে, আর আল্লাহর অভিমুখী হয়, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। কাজেই সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
] وه ئهو كهسانهی كه خۆیان له پهرستنى بت و تاغوتهكان دوور خستۆتهوه [
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
] وه گهڕاونهتهوه بۆ لای خوای گهورهو ڕوویان له عیبادهتی خوا كردووه موژدهی بهههشت بۆ ئهم كهسانهیه [
فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)
] ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- موژده بده بهو بهندانهی من.