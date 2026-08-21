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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৬
Az-Zumar
১৬
৩৯:১৬
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُمْ
مِّنْ
فَوْقِهِمْ
ظُلَلٌ
مِّنَ
النَّارِ
وَمِنْ
تَحْتِهِمْ
ظُلَلٌ ؕ
ذٰلِكَ
یُخَوِّفُ
اللّٰهُ
بِهٖ
عِبَادَهٗ ؕ
یٰعِبَادِ
فَاتَّقُوْنِ
۟
তাদের উপরেও থাকবে আগুনের স্তর, আর নীচেও থাকবে (আগুনের) স্তর। এ রকম পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে সাবধান করছেন। কাজেই হে আমার বান্দাহরা! আমাকে ভয় কর।
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Al-Sa'di
39:16 39:17 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилостивился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения.