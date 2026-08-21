প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৬
Az-Zumar
১৬
৩৯:১৬
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُمْ
مِّنْ
فَوْقِهِمْ
ظُلَلٌ
مِّنَ
النَّارِ
وَمِنْ
تَحْتِهِمْ
ظُلَلٌ ؕ
ذٰلِكَ
یُخَوِّفُ
اللّٰهُ
بِهٖ
عِبَادَهٗ ؕ
یٰعِبَادِ
فَاتَّقُوْنِ
۟
তাদের উপরেও থাকবে আগুনের স্তর, আর নীচেও থাকবে (আগুনের) স্তর। এ রকম পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে সাবধান করছেন। কাজেই হে আমার বান্দাহরা! আমাকে ভয় কর।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ
] له ناو دۆزهخدا لهسهروویانهوه ئاگر سێبهری بۆ كردوون و سێبهریان ئاگرهو ئاگر دهیانسووتێنێ [
وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
] وه له ژێریشیانهوه ههر سێبهری ئاگرهو ئاگر دهیانسوتێنێت [
ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ
] وه بهم شێوازه خوای گهوره بهندهكانی خۆی به ئاگری دۆزهخ ئهترسێنێ [
يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (١٦)
] ئهی بهندهكانم دهی تهقوای من بكهن و لهمن بترسێن و خۆتان بپارێزن لهو ئاگره به گوێڕایهڵی و عیبادهت و دووركهوتنهوه له شهریك دانان و خراپهكارى و بیدعهو تاوان.