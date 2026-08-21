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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৪
Az-Zumar
১৪
৩৯:১৪
قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤
قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًۭا لَّهُۥ دِينِى ١٤
قُلِ
اللّٰهَ
اَعْبُدُ
مُخْلِصًا
لَّهٗ
دِیْنِیْ
۟ۙ
বল- আমি ‘ইবাদাত করি আল্লাহর বিশুদ্ধভাবে তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যের মাধ্যমে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
বলুন, 'আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে |