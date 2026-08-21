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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১২
Az-Zumar
১২
৩৯:১২
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَاُمِرْتُ
لِاَنْ
اَكُوْنَ
اَوَّلَ
الْمُسْلِمِیْنَ
۟
আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সর্বাগ্রে মুসলিম হই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢)
] وه فهرمانیشم پێكراوه كه من یهكهم موسڵمان بم لهم ئوممهته.