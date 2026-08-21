প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১০
Az-Zumar
১০
৩৯:১০
قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ١٠
قُلْ
یٰعِبَادِ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا
اتَّقُوْا
رَبَّكُمْ ؕ
لِلَّذِیْنَ
اَحْسَنُوْا
فِیْ
هٰذِهِ
الدُّنْیَا
حَسَنَةٌ ؕ
وَاَرْضُ
اللّٰهِ
وَاسِعَةٌ ؕ
اِنَّمَا
یُوَفَّی
الصّٰبِرُوْنَ
اَجْرَهُمْ
بِغَیْرِ
حِسَابٍ
۟
বল, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় ‘ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئهی ئهو بهندانهی خوای گهوره كه ئیمانتان هێناوه تهقوای خوای گهوره بكهن [
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
] ئهوانهی لهم دونیایه كردهوهى چاكیان كردبێت ئهوه چاكهیان بۆ ههیه له دونیا به سهركهوتن و رزق و رۆزى فراوان، وه له قیامهتیش به بهههشتی پان و بهرین و فراوان [
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
] وه زهوی خوای گهوره فراوانه، ئهگهر كهسێك نهیتوانی عیبادهتی خواى گهوره بكات، یان تاوان و خراپهو بیدعه زۆر بڵاو بوو با كۆچ بكات بۆ شوێنێك كه بتوانێ عیبادهتی خوای گهورهى لێ بكات و پارێزراو بێت له تاوان و بیدعهو خراپهكارى {ئارامگران پاداشتیان بێ ژمارهیه} [
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)
] تهنها ئارامگران ئهجرو پاداشتی خۆیان وهرئهگرن بهبێ ژماره، واته: ئهجرو پاداشتێكی یهكجار زۆر له بهههشتدا.