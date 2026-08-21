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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১
Az-Zumar
১
৩৯:১
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنْزِیْلُ
الْكِتٰبِ
مِنَ
اللّٰهِ
الْعَزِیْزِ
الْحَكِیْمِ
۟
এ কিতাব নাযিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর নিকট হতে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал Своим рабам о величии Священного Корана и могуществе Того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого - Могущественный, Мудрый. Только Он достоин обожествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенными качествами. Благодаря Своему могуществу Он правит Вселенной, а благодаря Своей мудрости Он творит и издает самые совершенные законы. Священный Коран является речью Аллаха, Который обладает такими прекрасными качествами. Дар речи также является одним из Его божественных качеств, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, то и Священный Коран является безупречным и бесподобным Писанием. Одно только это является достаточным свидетельством совершенства и величия последнего Небесного Откровения.