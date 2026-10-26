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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 46
At-Tur
৪৬
৫২:৪৬
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
یَوْمَ
لَا
یُغْنِیْ
عَنْهُمْ
كَیْدُهُمْ
شَیْـًٔا
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟ؕ
সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোন কাজে আসবে না, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷