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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 42
At-Tur
৪২
৫২:৪২
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
اَمْ
یُرِیْدُوْنَ
كَیْدًا ؕ
فَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
هُمُ
الْمَكِیْدُوْنَ
۟ؕ
নাকি তারা (তোমার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করতে চায়? তাহলে কিন্তু কাফিররাই চক্রান্তের ফাঁদে আটকা পড়বে।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷