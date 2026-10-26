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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 31
At-Tur
৩১
৫২:৩১
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ٣١
قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١
قُلْ
تَرَبَّصُوْا
فَاِنِّیْ
مَعَكُمْ
مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِیْنَ
۟ؕ
ওদেরকে বল- তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। (অতঃপর উভয় পক্ষই দেখতে পাবে কার কী পরিণতি হয়)।
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