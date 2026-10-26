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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 24
At-Tur
২৪
৫২:২৪
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤
وَیَطُوْفُ
عَلَیْهِمْ
غِلْمَانٌ
لَّهُمْ
كَاَنَّهُمْ
لُؤْلُؤٌ
مَّكْنُوْنٌ
۟
তাদের চতুর্দিকে ঘুর ঘুর ক’রে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা (যারা এতই সুন্দর) যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মণিমুক্তা।
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