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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 23
At-Tur
২৩
৫২:২৩
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣
یَتَنَازَعُوْنَ
فِیْهَا
كَاْسًا
لَّا
لَغْوٌ
فِیْهَا
وَلَا
تَاْثِیْمٌ
۟
তারা সেখানে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে পানপাত্র, থাকবে না সেখানে কোন বেহুদা বকবকানি, থাকবে না কোন পাপের কাজ।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷