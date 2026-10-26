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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 22
At-Tur
২২
৫২:২২
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ٢٢
وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍۢ وَلَحْمٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢
وَاَمْدَدْنٰهُمْ
بِفَاكِهَةٍ
وَّلَحْمٍ
مِّمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟
আমি তাদেরকে দিব ফলমূল আর গোশত যা তারা পছন্দ করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷