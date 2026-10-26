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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 20
At-Tur
২০
৫২:২০
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠
مُتَّكِـِٕیْنَ
عَلٰی
سُرُرٍ
مَّصْفُوْفَةٍ ۚ
وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ
عِیْنٍ
۟
তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দিয়ে বসবে, আর আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেব সুন্দর বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্টা কুমারীদের সঙ্গে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷