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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tur আয়াহ 13
At-Tur
১৩
৫২:১৩
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣
یَوْمَ
یُدَعُّوْنَ
اِلٰی
نَارِ
جَهَنَّمَ
دَعًّا
۟ؕ
যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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Tafsir Fathul Majid
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