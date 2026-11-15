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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 128
At-Tawbah
১২৮
৯:১২৮
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدْ
جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ
مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ
عَزِیْزٌ
عَلَیْهِ
مَا
عَنِتُّمْ
حَرِیْصٌ
عَلَیْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِیْنَ
رَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু’মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷