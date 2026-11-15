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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 124
At-Tawbah
১২৪
৯:১২৪
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَاِذَا
مَاۤ
اُنْزِلَتْ
سُوْرَةٌ
فَمِنْهُمْ
مَّنْ
یَّقُوْلُ
اَیُّكُمْ
زَادَتْهُ
هٰذِهٖۤ
اِیْمَانًا ۚ
فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
فَزَادَتْهُمْ
اِیْمَانًا
وَّهُمْ
یَسْتَبْشِرُوْنَ
۟
যখনই কোন সূরাহ নাযিল হয় তখন তাদের কতক লোক (বিদ্রূপ করে) বলে- ‘‘এতে তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি হল?’’(মুনাফিকরা জেনে রাখুক) যারাই ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় আর তারা এতে আনন্দিত হয়।
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