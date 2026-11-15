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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 121
At-Tawbah
১২১
৯:১২১
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ١٢١
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةًۭ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةًۭ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢١
وَلَا
یُنْفِقُوْنَ
نَفَقَةً
صَغِیْرَةً
وَّلَا
كَبِیْرَةً
وَّلَا
یَقْطَعُوْنَ
وَادِیًا
اِلَّا
كُتِبَ
لَهُمْ
لِیَجْزِیَهُمُ
اللّٰهُ
اَحْسَنَ
مَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
আর এটাও হবে না যে, তারা কম বা বেশী মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করবে আর (জিহাদে) তারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করবে অথচ তা তাদের নামে লেখা হবে না (অবশ্যই লেখা হবে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিতে পারেন।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷