Al-Sa'di তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 116

Аллах является властелином небес и земли. Он дарует Своим рабам жизнь и умерщвляет их, а также вершит другие божественные деяния. И если Он не нарушает законов, по которым существует Вселенная, разве станет Он нарушать религиозные законы, которые находятся в тесной связи с Его правом на обожествление и поклонение? Разве станет Великий Правитель предавать Своих рабов забвению и оставлять их заблудшими невеждами?!! Воистину, только Он может покровительствовать рабам, принося им пользу, и помогать им, избавляя их от неприятностей.