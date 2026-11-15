Rebar Kurdish Tafsir তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 111

[ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ] (عبدالله¬ى كوڕى رهوواحه) لهشهوى (بهیعهى عهقهبه)دا به پێغهمبهری خواى - صلى الله عليه وسلم - فهرموو: مهرجى خواى گهورهو خۆت چیه؟ فهرمووى: (مهرجى خواى گهوره ئهوهیه كه بیپهرستن و شهریكى بۆ دانهنێن، وه مهرجى خۆمیش ئهوهیه كه بمپارێزن چۆن خۆتان و ماڵ و منداڵتان دهپارێزن)، وتیان: ئهگهر ئهمهمان جێبهجێ كرد چیمان بۆ ههیه؟ فهرمووى: (بهههشت)، وتیان: بازرگانیهكى قازانجكردوو براوهیه، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: خوای گهوره نهفس و ماڵی له باوهڕداران كڕیوه له بهرامبهر ئهوهدا بهههشتی پێ بهخشیون [ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ] ئهمانه كوشتار ئهكهن له پێناو خوای گهورهدا یان كافران ئهكوژن و سهركهوتوو دهبن یان ئهكوژرێن له ههردوو حاڵهتهكه دهچنه بهههشتهوه ئهمه بهڵێنێكهو خوای گهوره داویهتی و حهقهو ئهیباته سهرو له تهورات و ئینجیل و قورئانیشدا ئهم شتهی باس كردووه [ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ] وه كێ ههیه له خوای گهوره زیاتر وهعدو بهڵێنی خۆی بباته سهر، واته: كهس نیه [ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ] موژده بێت لهو كڕین و فرۆشتنهی كه كردتان لهگهڵ خوای گهورهداو دڵتان بهم كڕین و فرۆشتنه خۆش بكهن لهبهر ئهوهی براوهن تیایدا [ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١) ] ئا ئهمه گهورهترین بردنهوهو سهركهوتنه.