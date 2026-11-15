Al-Sa'di তাফসীর: At-Tawbah আয়াহ 107

Среди жителей местечка Куба были лицемеры, которые построили рядом с мечетью Куба еще одну мечеть. Они намеревались причинить вред правоверным мусульманам и внести раскол в их ряды. Они также обещали некоторым из неверующих, которые воспротивились Аллаху и Его посланнику, что эта мечеть при необходимости может послужить для них бастионом. Однако Всевышний Аллах опозорил этих нечестивцев и раскрыл их заговор. Аллах сообщил, что лицемеры построили эту мечеть для того, чтобы нанести вред верующим и мечети, в которой они собираются. Они намеревались прийти на помощь неверию, в то время как другие стремились поддержать правую веру. Они хотели посеять смуту и разногласия между мусульманами и помочь неверующим, воюющим против Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и питающим к мусульманам лютую ненависть. Одним из таких неверующих был монах Абу Амир. Он был жителем Медины, и когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, переселился в этот город, он отказался уверовать в него. Во времена невежества он был одним из тех, кто поклонялся Аллаху, но впоследствии он примкнул к многобожникам в надежде, что они окажут ему поддержку в борьбе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Убедившись, что они не способны оказать ему такой поддержки, он отправился к императору Византии, полагая, что у того хватит сил одолеть Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В дороге этот проклятый неверующий скончался, а лицемеры, поддержкой которых он заручился, построили для него «мечеть вреда». Когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, получил откровение по этому поводу, он велел нескольким мусульманам разрушить и спалить эту мечеть. Они выполнили его приказ, и впоследствии она превратилась в свалку для мусора. Сообщив о дурных намерениях лицемеров, Всевышний Аллах сказал, что они станут клясться, что не хотели никому причинять зла и собирались оказывать помощь слабым, беспомощным и нуждающимся людям. Однако Аллах засвидетельствовал, что они - лжецы, и Его свидетельство, конечно же, правдивее их лживых клятв.