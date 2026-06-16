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Ash-Shu'ara
৯৯
২৬:৯৯
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
وَمَاۤ
اَضَلَّنَاۤ
اِلَّا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
অপরাধীরাই আমাদেরকে গোমরাহ্ করেছিল।
তাফসির
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কিরাত
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩)
] وه هیچ كهسێك ئێمهی گومڕا نهكرد تهنها ئهم تاوانبارانه نهبێ له جن و مرۆڤ.