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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 61
Ash-Shu'ara
৬১
২৬:৬১
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
تَرَآءَ
الْجَمْعٰنِ
قَالَ
اَصْحٰبُ
مُوْسٰۤی
اِنَّا
لَمُدْرَكُوْنَ
۟ۚ
যখন দু‘দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল- ‘আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷