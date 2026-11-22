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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 50
Ash-Shu'ara
৫০
২৬:৫০
قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون ٥٠
قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥٠
قَالُوْا
لَا
ضَیْرَ ؗ
اِنَّاۤ
اِلٰی
رَبِّنَا
مُنْقَلِبُوْنَ
۟ۚ
তারা বলল- কোনই ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পানে প্রত্যাবর্তন করব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
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কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷