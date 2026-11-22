حضرت موسیٰ اور ساحر میدان مقابلہ میں جب میدان مقابلہ میں موسیٰ اور ساحروں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ نے ساحروں ہی کو پہل کرنے کا موقع دیا۔ فرمایا کہ جو ہنر تم دکھانا چاہتے ہو دکھائو۔ ان کے پاس جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ انہوں نے پانسہ کے تیروں کی طرح پھینکیں اور ساتھ ہی یہ قسم کھائی کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے ! بعزۃ فرعن میں ب ہمارے نزدیک قسمیہ ہے۔ فرعن کو چونکہ ان کے ہاں دیوتا کی حیثیت حاصل تھی اس وجہ سے کوئی اہم قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے عزت و اقبال کی قسم کھاتے۔ تورات میں ان کے شواہد موجود ہیں۔