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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 29
Ash-Shu'ara
২৯
২৬:২৯
قال لين اتخذت الاها غيري لاجعلنك من المسجونين ٢٩
قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٢٩
قَالَ
لَىِٕنِ
اتَّخَذْتَ
اِلٰهًا
غَیْرِیْ
لَاَجْعَلَنَّكَ
مِنَ
الْمَسْجُوْنِیْنَ
۟
(ফেরাউন) বলল : ‘যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে (অন্য কিছুকে) ইলাহ হিসেবে গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷