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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 27
Ash-Shu'ara
২৭
২৬:২৭
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ٢٧
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌۭ ٢٧
قَالَ
اِنَّ
رَسُوْلَكُمُ
الَّذِیْۤ
اُرْسِلَ
اِلَیْكُمْ
لَمَجْنُوْنٌ
۟
(ফিরআউন) বলল: ‘তোমাদের রসূল যে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে সে নিশ্চিতই পাগল।’
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷