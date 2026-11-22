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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 13
Ash-Shu'ara
১৩
২৬:১৩
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ١٣
وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ١٣
وَیَضِیْقُ
صَدْرِیْ
وَلَا
یَنْطَلِقُ
لِسَانِیْ
فَاَرْسِلْ
اِلٰی
هٰرُوْنَ
۟
আর আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, আমার জিহ্বা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে না। কাজেই আপনি হারূনের প্রতি রিসালাত দিন।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷