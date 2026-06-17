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Ash-Shu'ara
১১৩
২৬:১১৩
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
اِنْ
حِسَابُهُمْ
اِلَّا
عَلٰی
رَبِّیْ
لَوْ
تَشْعُرُوْنَ
۟ۚ
তাদের হিসাব নেয়া তো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে!
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Muyassar
ما حسابهم للجزاء على أعمالهم وبواطنهم إلا على ربي المطَّلِع على السرائر. لو كنتم تشعرون بذلك لما قلتم هذا الكلام.