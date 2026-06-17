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Ash-Shu'ara
১০৮
২৬:১০৮
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ۚ
কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فيما آمركم به, وأنهاكم عنه, فإن هذا هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم, أمينا, فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب، فذكر السبب الموجب.