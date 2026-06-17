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Ash-Shu'ara
১০৭
২৬:১০৭
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
আমি তোমাদের জন্য (প্রেরিত) বিশ্বস্ত রাসুল।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ووصفه - سبحانه - بالأخوة لهم ، لأنه كان واحدا منهم يعرفون حسبه ونسبه ونشأته بينهم .ثم علل نصحه لهم بقوله - كما حكى القرآن عنه ى- : ( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ) آمركم بتقوى الله - تعالى - لأنى رسول معروف بينكم بالأمانة وعدم الخيانة أو الغش أو المخادعة .