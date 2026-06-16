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Ash-Shu'ara
১০০
২৬:১০০
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
কাজেই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
26:100 26:101 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.