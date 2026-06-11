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Ash-Shams
১২
৯১:১২
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
اِذِ
انۡۢبَعَثَ
اَشۡقٰٮهَا ۙ
١٢
যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا }
أي: أشقى القبيلة، وهو
" قدار بن سالف "
لعقرها حين اتفقوا على ذلك، وأمروه فأتمر لهم.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran