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Ash-Shams
১১
৯১:১১
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُوۡدُ
بِطَغۡوٰٮهَآ ۙ
١١
সামূদ জাতি সীমালঙ্ঘন ক’রে (তাদের নবীকে মেনে নিতে) অস্বীকার করেছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)
] قهومی (ثهمود) كه خوای گهوره صاڵح پێغهمبهری -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ناردن ئهوان توغیان و سهركهشیان كردو پێغهمبهرهكهیان بهدرۆ زانی و سنووریان بهزاند له تاوان و سهرپێچیدا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran