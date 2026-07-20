প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Sajdah
৩০
৩২:৩০
فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون ٣٠
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٣٠
فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ
وَانْتَظِرْ
اِنَّهُمْ
مُّنْتَظِرُوْنَ
۟۠
কাজেই তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চল আর (আল্লাহর ফয়সালার জন্য) অপেক্ষা কর, তারাও (সেই ফয়সালার জন্য আছে) অপেক্ষমান।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
এই মুহূর্তে দেখানোর মতো কোনো প্রতিফলন নেই - আপনার নিজের প্রতিফলন শুরু করুন এবং ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করুন, অথবা কুরআনরিফ্লেক্ট কমিউনিটির সাথে শেয়ার করুন।
একটি প্রতিফলন যোগ করুন
কুরআনরিফ্লেক্ট দেখুন
আগের আয়াত