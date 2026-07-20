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As-Sajdah
২৭
৩২:২৭
اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ٢٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَـٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ٢٧
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اَنَّا
نَسُوْقُ
الْمَآءَ
اِلَی
الْاَرْضِ
الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ
بِهٖ
زَرْعًا
تَاْكُلُ
مِنْهُ
اَنْعَامُهُمْ
وَاَنْفُسُهُمْ ؕ
اَفَلَا
یُبْصِرُوْنَ
۟
তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত ক’রে তা দিয়ে শষ্য উদগত করি যাথেকে তাদের গবাদি পশু ও তারা নিজেরা খাদ্য গ্রহণ করে, তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না?
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tareq abed
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৬ বছর পূর্বে
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৮০:২৪-৩২, ৩২:২৭
This is a good example on taqdeem (advancement) and takheer (delaying) used in arabic.
In Surah Al Sajda, referring to how livestock as well as humans eat from the crops of the earth, Allah swt mentions the cattle first before the human.
In surah Abasa, it mentions how the vegetation is a provision for us and our livestock, but mentioning us humans before the cattle in this verse. Why the difference ?
The context tells you why:
In surah AlS...
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