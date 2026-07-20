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As-Sajdah
২৩
৩২:২৩
ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقايه وجعلناه هدى لبني اسراييل ٢٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٣
وَلَقَدْ
اٰتَیْنَا
مُوْسَی
الْكِتٰبَ
فَلَا
تَكُنْ
فِیْ
مِرْیَةٍ
مِّنْ
لِّقَآىِٕهٖ
وَجَعَلْنٰهُ
هُدًی
لِّبَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
۟ۚ
আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, কাজেই তুমি তার (অর্থাৎ আল কুরআনের) প্রাপ্তিতে সন্দেহে পতিত হয়ো না। আমি ওটাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক করেছিলাম।
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Khalid Bashir
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৬ বছর পূর্বে
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আয়াহ ৩৭:১১৭, ৭:১৪৫, ৫:৪৬, ১১:১৭, ২৮:৪৩, ৩২:২৩, ২:৫৩, ৪০:৫৩-৫৪, ৬:১৫৪, ৫:৪৩-৪৪, ৬:৯১, ৪৬:১২
The Qur'an is a book that describes itself. There is no other book that I have read or know of that describes itself in a manner with which the Qur'an speaks of its own uniqueness and eloquence. What is even more remarkable is that the Qur'an speaks of yet another glorious book in equally magnanimous and beautiful praiseful attributes—the Torah.
Some of these descriptions of the Torah in the Quran are listed here:
al-Furqan: Discerner/Distingu...
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