প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
৭
৩৭:৭
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
وَحِفْظًا
مِّنْ
كُلِّ
شَیْطٰنٍ
مَّارِدٍ
۟ۚ
আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়ত্বান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسمان پارێزراوه له شهیتان } [
وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧)
] وه بهو ئهستێرانه پاراستویشمانه له ههموو شهیتانێكی سهركهش و دهرچوو له گوێڕایهڵی خوای گهوره، كه بیانهوێت ههواڵى ئاسمان بدزن و بۆ فاڵچى و جادووگهرانى بێنن ئهوا بهو ئهستێرانه لێیان دهدرێت و دهسوتێنرێن.