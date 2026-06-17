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As-Saffat
৬
৩৭:৬
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦
اِنَّا
زَیَّنَّا
السَّمَآءَ
الدُّنْیَا
بِزِیْنَةِ
لْكَوَاكِبِ
۟ۙ
আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি,
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