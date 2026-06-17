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As-Saffat
৪
৩৭:৪
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
اِنَّ
اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ
۟ؕ
তোমাদের প্রকৃত ইলাহ অবশ্য একজন।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - سبحانه : ( إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ ) جواب للقسم ، وهو المقسم عليه . أى : وحق الملائكة الذين تلك صفاتهم ، إن ربكم - أيها الناس - لواحد لا شريك له فى ذاته ، ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ، ولا فى خلقه .